Директор турніру в Цинциннаті – про критику Федерера: Ми не створюємо умови для окремих гравців

Критика Роджера Федерера на адресу організаторів чоловічих турнірів, ніби ті навмисно роблять усе для уповільнення покриття кортів на догоду Янніку Сіннеру та Карлосу Алькарасу, викликала широкий резонанс. Директор турнірів АТР і WTA 1000 Боб Моран виступив зі спростуванням слів легендарного екстенісиста.

Відповідь Морана наводить TNT Sports.

"Ми ніколи навіть близько не думаємо про те, щоб створювати щось, що вигідно окремим гравцям. На нашому турнірі корти є швидкими, і в нас все одно був фінал Сіннер – Алькарас. За ті три роки, відколи я працюю в Цинциннаті, гравці постійно говорили мені, що покриття в нас швидке. Нашою метою цього року була послідовність протягом усього американського відрізка – від Вашингтона до US Open. Ми вирішили залишатися в діапазоні від середньо-швидкого до швидкого покриття. Наше завдання – стабільна швидкість кортів, стабільні м'ячі, і саме цього хочуть гравці", – заявив організатор.

Моран зауважив, що занадто повільне покриття викликало б негативні відгуки серед гравців, а насправді такого не сталося.

" Ми б почули негатив від гравців, без сумнівів. Минулого року наші корти і так були трохи швидшими за норму. Гравці говорили, що у нас було майже як на льоду. Не думаю, що ми можемо зробити корти ще швидшими. На мою думку, найцінніше для вболівальників – це видовищні розіграші, довгі обміни та побудова комбінацій".

Дані порталу Courtspeed підтверджують, що загалом швидкість кортів у світі зростає з 2017 року, але найшвидший корт у Торонто оцінюють тільки як "середньо-швидкий".

Нагадаємо, що на Мастерсі, який у ці дні проходить в Шанхаї, Яннік Сіннер завершив змагання в третьому колі. Карлос Алькарас участі в турнірі не брав через травму.