Бадоса – про зняття в матчі проти Світоліної: Я не збираюся завершувати кар'єру

Іспанська тенісистка Паула Бадоса різко відреагувала на критику вболівальників через зняття тенісистки після програного першого сету Еліні Світоліній на турнірі в Дубаї.

Бадоса висловилася у соцмережі Х.

"Ви навіть не уявляєте, що означає жити з хронічною травмою і при цьому продовжувати виходити на корт. Прокидатися щодня, не знаючи, як відреагує тіло, шукати рішення, боротися за те, що любиш, і віддавати цьому все – навіть коли це неймовірно важко. Повірте, я перша, хто страждає від болю і переживає нескінченні кошмари в спробі знайти вихід із цієї ситуації щодня. І все ж, незважаючи ні на що, щоразу, коли я виходжу на тенісний корт, я розумію – це варте всього.

Тому я буду продовжувати. Тому що все зводиться до спроби. І це не зміниться. Я завжди спробую ще раз. Я роблю це заради своєї пристрасті і заради себе. І якщо є хоча б 1% шансу продовжувати, то я ним скористаюся. Саме так я бачу і розумію життя.

Якщо вам це не подобається – ви не зобов'язані стежити за мною. І мені шкода повідомляти, але я не збираюся завершувати кар'єру, тож вам доведеться бачити мене ще якийсь час. Наступного разу просто перемкніть канал".