45-річна легендарна тенісистка планує зіграти свій 33 сезон у професійній кар'єрі

Видатна 45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс планує розпочати свій 33 сезон у професійній кар'єрі та зіграти у січні 2026 року на турнірі серії WTA 250 у новозеландському Окленді. Організатори змагань надали спортсменці вайлд-кард.

Про це повідомляє AP News.

У 2025 році Вільямс зіграла на трьох турнірах в одиночному розряді й здобула одну перемогу у Вашингтоні над своєю співвітчизницею Пейтон Стернс. Наразі Вінус посідає 570 місце в рейтингу WTA.

У парному розряді Вільямс разом із канадійкою Лейлою Фернандес дійшли до чвертьфіналу US Open 2025.

Цікаво, що свою професійну кар'єру Вінус Вільямс розпочала у 1994 році на турнірі в Окленді, який знаходиться у Каліфорнії. З тих пір тенісистка виступала мінімум на двох турнірах WTA кожного сезону.

Нагадаємо, що Вінус Вільямс знаходиться на третій позиції в історії WTA-туру за заробленими призовими. Лідирує тут її сестра Серена.