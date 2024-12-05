Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна: Мені пропонували 500 тисяч доларів, щоб виступати за іншу країну

Руслан Травкін — 5 грудня 2024, 12:10
Світоліна: Мені пропонували 500 тисяч доларів, щоб виступати за іншу країну
Еліна Світоліна
Скріншот

Одна з найбільш титулованих українських тенісисток Еліна Світоліна (23) розповіла, що мала пропозиції виступати під прапором іншої країни.

Цією інформацією українка поділилася в інтерв'ю журналістці Української Правди Софії Середі.

"Під прапором Росії мені не пропонували виступати, але пропонували інші країни.

Вони пропонували на рік платити 500 тисяч доларів. Це були певні програми, де вони інвестують у твоє майбутнє, у твій розвиток у тенісі, але ти повинен грати за іншу країну.

Це було давно. Для мене ніколи не стояло питання чи змінювати країну. Коли я починала кар'єру, то у Харкові я мала повні умови, щоб розвиватися. У мене був спонсор, Юрій Анатолійович Сапронов, який мені допоміг та надав усі умови для розвитку", – сказала вона.

Нагадаємо, Світоліна також підтвердила, що повернулася до тренувань і має бажання виступити на Australian Open-2025. Наразі українка знаходиться на 23 місці в рейтингу WTA.

Еліна Світоліна теніс

Еліна Світоліна

Світоліна: Сподіваюсь зіграти на Australian Open-2025
Вона здатна вигравати титули: Сапронов – про перспективи Світоліної
Рейтинг WTA: Костюк залишилася першою ракеткою України, перша десятка без змін
Футзальна збірна, Харлан, Усик та ще 7 спортсменів увійшли до рейтингу українських лідерів "УП 100"
GOAT forever: Світоліна відреагувала на завершення кар'єри Надаля

Останні новини