Світоліна: Мені пропонували 500 тисяч доларів, щоб виступати за іншу країну

Одна з найбільш титулованих українських тенісисток Еліна Світоліна (23) розповіла, що мала пропозиції виступати під прапором іншої країни.

Цією інформацією українка поділилася в інтерв'ю журналістці Української Правди Софії Середі.

"Під прапором Росії мені не пропонували виступати, але пропонували інші країни.

Вони пропонували на рік платити 500 тисяч доларів. Це були певні програми, де вони інвестують у твоє майбутнє, у твій розвиток у тенісі, але ти повинен грати за іншу країну.

Це було давно. Для мене ніколи не стояло питання чи змінювати країну. Коли я починала кар'єру, то у Харкові я мала повні умови, щоб розвиватися. У мене був спонсор, Юрій Анатолійович Сапронов, який мені допоміг та надав усі умови для розвитку", – сказала вона.