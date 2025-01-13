Світоліна прокоментувала першу перемогу на Australian Open 2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) зізналась, що залишилась задоволеною від перемоги над румункою Сораною Кирстею (71) в першому раунді Australian Open 2025 (6:4, 6:4). Також Еліна оцінила свою наступну суперницю в Мельбурні – американку Керолайн Доулгайд (83).

Про це титулована спортсменка розповіла порталу Великий теніс України:

"Трохи нервувала, але коли вийшла на корт, то відкинула всі думки про травму, про те, що може чи не може статися. Було дуже важливо для мене зосередитися на своїй грі, що мені потрібно робити на корті, на своєму плані на матч. Навіть коли в другому сеті був момент, коли стали підкрадатися якісь думки, то я намагалася просто концентруватися на своїй грі. І мені вдалося зробити нарешті цей брейк на 4-4, у дуже затяжному геймі. Тому я дуже рада, що змогла грати дуже стабільно і тримати цей баланс. Рада, що відіграла на рівні, якого було достатньо для перемоги сьогодні.

З Керолайн Доулгайд ніколи не грала і не тренувалася, але бачила кілька разів, як вона грає. Тобто маю вже невелике розуміння, а далі буду спілкуватися з тренером. Зараз у мене є два дні, щоб відновитися фізично, і також потренуватися. Головне для мене налаштувати всі свої удари, подачу. У неї дуже сильна подача, тому теж на прийомі потрібно буде працювати ефективно. Тому будемо складати план на матч і тренуватися відповідно до нього".

Зазначимо, що для Еліни це була 99-та перемога на турнірах серії "Grand Slam".