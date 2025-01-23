Світоліна виступить на турнірі WTA 500 в Австрії
Еліна Світоліна
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Українська тенісистка Еліна Світоліна (24) виступить на турнірі Upper Austria Ladies Linz.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Церемонія жеребкування відбудеться 26 січня о 14:00 за київським часом. Загалом на турнірі візьмуть участь 28 гравчинь в одиночному розряді та 16 команд у парному.
Старт змагання заплановано на 27 січня, а фінал буде зіграно 2 лютого.
Очікуються, що Світоліна буде сіяною під час жеребкування.
Нагадаємо, українка зупинилась на стадії 1/4 фіналу Australian Open, поступившись у трисетовому поєдинку Медісон Кіз.
Зазначимо, що завдяки своїм спортивним досягненням Еліна покращила свою позицію у рейтингу WTA.