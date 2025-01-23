Світоліна виступить на турнірі WTA 500 в Австрії

Українська тенісистка Еліна Світоліна (24) виступить на турнірі Upper Austria Ladies Linz.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Церемонія жеребкування відбудеться 26 січня о 14:00 за київським часом. Загалом на турнірі візьмуть участь 28 гравчинь в одиночному розряді та 16 команд у парному.

Старт змагання заплановано на 27 січня, а фінал буде зіграно 2 лютого.

Очікуються, що Світоліна буде сіяною під час жеребкування.

Нагадаємо, українка зупинилась на стадії 1/4 фіналу Australian Open, поступившись у трисетовому поєдинку Медісон Кіз.

Зазначимо, що завдяки своїм спортивним досягненням Еліна покращила свою позицію у рейтингу WTA.