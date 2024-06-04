Світоліна: Люди та ЗМІ більше не говорять про війну

Перша ракетка України Еліна Світоліна засмучена тим, що люди за кордоном усе менше й менше звертають увагу на війну в Україні.

Її слова наводить The Tennis Letter.

"Мені дуже сумно за свою країну. Я представляю Україну. Я люблю свій народ. Звичайно, дуже сумно, тому що дуже багато моїх друзів та знайомих зараз перебувають на передовій та помирають у цій жахливій війні.

Тому, звісно, це дуже сумна тема, бо люди та ЗМІ більше не говорять про це. Звичайно, відбуваються й інші війни, але так, це дуже сумно, бо маю близьких друзів, з якими я спілкуюся щодня, і вони воюють прямо зараз", — сказала Світоліна.