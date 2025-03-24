Світоліна: Задоволена, що змогла так відіграти на подачі

Еліна Світоліна розповіла про свою перемогу над Кароліною Муховою у третьому колі турніру в Маямі, а також поділилася очікуваннями від наступної гри проти Іги Швьонтек.

Інтерв'ю з першою ракеткою України наводить канал Tennis Channel.

"Я однозначно чекала від неї великої боротьби, вона завжди може створити гру на корті. У першому сеті я грала дуже добре, а далі вона змогла повернутися в матч у другій партії, зробила брейк і дуже добре подала на сет. Тому мені треба було залишатися дуже зосередженою, дотримуватися мого плану на гру. Я дуже задоволена тим, як я зіграла в третьому сеті. Я намагалася зосереджуватися на кожному розіграші, тому що всього кілька очок тут і там можуть вирішити результат матчу. Я була рада, що змогла так відіграти на подачі", – проаналізувала матч з Муховою Світоліна.

Українка планує встигнути підготуватися до гри з другою ракеткою світу Швьонтек, яка відбудеться вже наступного дня.

"Що стосується наступного матчу проти Іги Швьонтек, я скажу, що ми знаємо гру одна одної, ми вже зіграли кілька матчів. Щодо себе я відчуваю, що мені нема чого втрачати, я можу тільки отримати. Я спробую відновитися, адже ми граємо вже завтра. Так, спробую підготувати план, поспілкуюся зі своїм тренером. Спробую бути готовою для гри з нею, тому що в неї сильний теніс, вона велика чемпіонка і знає, як перемагати. Звичайно, мені треба буде багато зробити, щоб її здолати, але я готова до цього".

Раніше повідомлялося що Еліна Світоліна у матчі третього кола турніру у Маямі здолала чешку Кароліну Мухову і зустрінеться у наступному раунді змагань з полькою Ігою Швьонтек.