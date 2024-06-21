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Світоліна та Ястремська заявились на турнір у Німеччині

Олександр Булава — 21 червня, 20:32
Світоліна та Ястремська заявились на турнір у Німеччині

Українки Еліна Світоліна (21) та Даяна Ястремська (27) виступлять на трав’яному турнірі WTA 500 у Бад-Гомбургу (Німеччина).

Про це повідомляє WTA.

Еліна у першому колі зіграє проти Каролін Возняцкі (114) з Данії.

Водночас Даяна на старті зіграє проти нейтральної тенісистки з Мірри Андрєєвої (23).

Раніше повідомлялося, що чотири найрейтинговіші українські тенісистки Марта Костюк (16), Еліна Світоліна (21), Даяна Ястремська (27) та Ангеліна Калініна (47) візьмуть участь в одиночному турнірі Олімпійських ігор-2024.

Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, де Костюк покращила свій особистий рекорд.

великий теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська

Еліна Світоліна

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