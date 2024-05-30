Впевнена Ястремська, безпомічна Костюк, занадто академічна Світоліна: в третє коло Ролан Гаррос 2024 крокують дві українки

Друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу проходить із суттєвими затримками через погодні умови. З одного боку, це збиває із змагального ритму, але з іншого – дає трошки більше часу для відпочинку і відновлення.

В четвер на паризькі корти вийшли всі три представниці України, що залишилися після першого кола в жіночій одиночній сітці. Всі наші дівчата вважалися, за букмекерськими оцінками, фаворитками своїх зустрічей. Але, на жаль, не обійшлося без втрат.

Ястремська легко проходить до третього кола

Після матчу з австралійкою Томлянович, який тривав понад дві години, Даяна якось занадто легко розібралася з 30-річною китаянкою Ван Яфань. Суперниця не змогла нав'язати боротьбу, а у Ястремської навпаки потрапляли в майданчик навіть ризиковані удари.

Показовою в цьому поєдинку стала статистика віннерсів – 21:8 на користь українки. Так би впевнено зіграти наступний матч! Але опозиція там буде зовсім іншого рівня. В третьому колі Даяну очікує 20-річна американка Коко Гофф, що посідає третю позицію в рейтингу WTA.

Юна представниця США не найкращим чином зараз виглядає на глині, але ж це гравчиня з топ-5. Тут вже українка йтиме записним андердогом. Тим паче, що зовсім недавно в Мадриді Гофф винесла Ястремську на ґрунті 6:4, 6:1.

Костюк залишає Ролан Гаррос після другого кола

Чесно кажучи, Марта мала програвати ще в першому колі, але коли вона опустила руки, їй допоміг дощик. Всі українські вболівальники сподівалися, що невпевнена гра проти Пігоссі, була зумовлена лише стартовим хвилюванням.

Як виявилося – ні. Українка не готова сьогодні перемагати саму себе на ґрунті. Ми всі тримали в пам'яті штутгартський турнір, але його повторення не сталося. Марта наче навмисно використала всі свої слабкі сторони – повільну і зручну для суперниці другу подачу, значну кількість невимушених помилок, послаблення гри у відповідальні моменти.

Тепер будемо сподіватися, що на швидких покриттях українка заграє більш агресивно і різноманітно.

Світоліна бере перемогу на класі

21-річна француженка Діан Паррі виглядала доволі привабливо в перших 5-6 геймах. Сильно подавала, агресивно й активно проводила розіграші, нерідко виходячи до сітки.

Еліна ж діяла максимально академічно, знаходячи вигідні комбінації від розіграшу до розіграшу. Це дозволило українці перемогти 6:4, 7:6. Однак тай-брейк у другій партії був, вочевидь, зайвим. Нашій зірці достатньо було зіграти трохи більш агресивно в шостому чи десятому геймах. Однак Еліна дозволила француженці добитися рівності в сеті. З більш небезпечними супротивницями це може призвести й до невиправних втрат.

В наступному колі Світоліна виходить на румунку Ану Богдан чи росіянку Анастасію Павлюченкову. Першій українка програла у нещодавній командній зустрічі в Кубку Біллі Джин Кінг. Гарний шанс взяти реванш. В жодному з цьогорічних ґрунтових турнірів румунка не проходила далі другого кола.

32-річна росіянка теж зараз не в найкращих кондиціях. Головне, щоб не відіграли негативної ролі зрозумілі емоційні моменти.

Підсумок

Дуже сумно на ранній стадії втратити ще одну представницю України. Тим більше, що всі три наші представниці йшли заявленими фаворитками. Тепер же, щоб далі пройшла Даяна Ястремська потрібно відбутися справжній сенсації. На перемогу Гофф коефіцієнт складає всього 1.12. Як на мене, шанси Коко все ж трохи завищені. Я поставив би на те, що в цьому матчі відбудеться не менше, ніж 20 геймів.

Еліні ж хочеться побажати грати більш гостро. Все-таки їй не вистачає більш агресивного завершення власних вдалих комбінацій. Але наша майстриня сама обирає стиль, що дозволяє їй успішно крокувати змагальною сіткою. Судити будемо виключно за наступним результатом. Сподіваємося, в четвертому колі нам ще буде за кого повболівати.