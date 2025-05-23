Випила каву і з'їла круасан: Світоліна виклала добірку фото з Парижа

Українська тенісистка Еліна Світоліна сповістила фанатів про прибуття до Парижу, де зіграє на Ролан Гаррос.

Під час перебування у Франції спортсменка поділилася серією атмосферних фото, які вмить підкорили соцмережі.

На знімках Світоліна знаходиться у затишному паризькому кафе з чашкою ароматної кави та круасаном.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування основної сітки другого турніру Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос. Світоліна отримала 13 номер посіву й у першому колі зіграє проти Зейнеп Сонмез.

Читайте також : Відео Світоліна розтопила серця фанатів милим чаюванням з донькою

Старт основної сітки Ролан Гаррос намічено на неділю, 25 травня. Турнір триватиме до 8 червня.

Раніше повідомлялося, що жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Світоліна піднялася на один рядок і тепер посідає 13 місце.