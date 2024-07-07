Світоліна зізналася, що її надихнула гра суперника Монфіса

Еліну Світоліну (21) надихнула гра болгарина Григора Дімітрова (10), яку той показав у матчі проти її чоловіка Гаеля Монфіса (33).

Про це вона розповіла після яскравої перемоги над Онс Жабер у третьому колі Вімблдону.

"Сьогодні була трохи інша історія для нашої родини. Справді, поразка Гаеля стала розчаруванням, але Григор Дімітров грав неймовірно. Я отримала натхнення від його вчорашнього виступу.

Звісно, те, що сьогодні Гаель підтримав мене тут — це чудово. Він завжди поруч зі мною, завжди підтримує — це щось особливе", — сказала Світоліна.

У першому сеті з Жабер Еліна дозволила суперниці взяти лише один гейм. У другій партії українка виявилася сильнішою за минулорічну фіналістку Вімблдону на тайбрейку. Завдяки цій перемозі Світоліна переписала кілька національних рекордів.

Монфіс відчайдушно намагався нав’язати боротьбу Дімітрову, але зазнав поразки в трьох сетах (3:6, 4:6, 3:6).