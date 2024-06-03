Світоліна: Ще не на 100% готова, але відчуваю, що фізичний стан покращується

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) поділилася думками про свій фізичний стан після виступу на цьогорічному Ролан Гаррос.

Спортсменка відповіла на питання журналістів на пресконференції.

"Я відчуваю, що мій фізичний стан покращується. Я ще не на 100% готова, але я відчуваю, що кожного дня ми робимо просто все можливе разом із моєю командою, щоб я цього досягла і змогла тоді дати собі хороший шанс. Тут у мене були чудові матчі, що вже для мене великий крок, тому що напередодні турніру я не почувалася добре. Я не була в правильному стані, але я важко боролася. У мене були хороші розмови з командою, що додало мені впевненості. Завдяки цій роботі ми змогли зробити цей крок і врешті-решт я опинилася в четвертому колі та, я б сказала, що не грала погано. Тому я намагаюся взяти щось позитивне для себе і рухатися далі.

Чи турбує мене щиколотка? Ні, з нею все досить добре. З часів Австралії це спина. Ми все ще займаємося нею. На жаль, іноді вона реагує добре на всі процедури, іноді ні. Тому перед кожним ігровим блоком, от як зараз будуть трав'яні турніри, ми робимо обстеження, щоб побачити, є покращення чи ні. І далі вже щось із цим робимо або беремо кілька тижнів на перепочинок. Зараз я трохи відпочину, наскільки зможу, тому що трав'яний сезон уже на носі. Але я спробую подбати про себе наскільки буде можливість. Звісно, я не молодію, тому мені треба для цього трохи більше часу.

Щоб покращити стан спини, я проводжу багато часу на масажному столі. І також роблю вправи зранку і ввечері. Також постійно багато відпочиваю, про що раніше я не особливо замислювалася. Раніше, коли була молодшою, я могла піти гуляти містом чи у парк. Тепер я більше відпочиваю, намагаюсь розслабитись і виконувати свою рутину, трохи рухатись, але не сильно", — сказала Світоліна.