Світоліна розкрила таємницю своїх стонів на тенісному корті

Українська зірка тенісу Еліна Світоліна стала гостею нового випуску подкасту Олексія Дурнєва. Однією з найнеочікуваніших тем стало стогнання тенісистів під час гри!

Дурнєв запропонував Еліні вгадати, хто з відомих тенісистів стогне під час удару – і вона впоралася блискуче. Надаль? Легко. Серена Вільямс? Безпомилково. Світоліна навіть пожартувала, що такі "голоси" давно стали впізнаваними у світі великого тенісу.

А от пояснити, чому гравці взагалі це роблять, Еліна не змогла. Втім, зізналася, що іноді це справді допомагає, особливо у важких і затяжних розіграшах.

За словами Еліни, це може бути своєрідним способом емоційної або фізичної розрядки, яка додає сил у вирішальні моменти.

Нагадаємо, напередодні Світоліна успішно стартувала на Ролан Гаррос. У першому колі змагань українка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1).

У наступному раунді турніру українка зіграє з угорською тенісисткою Анною Бондар (87).