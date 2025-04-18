Змусила мене попрацювати: Світоліна – про перемогу над Боусас-Манейро в 1/4 фіналу турніру в Руані

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над іспанкою Джессікою Боусас-Манейро у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Руані, наголосивши, що суперниця змусила її попрацювати.

Слова української тенісистки наводить BTU.

"Цей матч був схожий на вчорашній: боротьба в першому сеті та контроль гри в другому? Так, точно, це був складний перший сет. Я важко боролася, вона змусила мене попрацювати. Я рада тому, як змогла залишитися зосередженою і показала хорошу гру. Виграти у двох сетах – це дуже приємно.



Що стосується півфіналу проти Русе, думаю, це буде хороший матч і хороша боротьба. Я рада, що я зіграю ще в одному півфіналі в моїй кар'єрі. Я дякую всім за підтримку, чекатиму на вас завтра", – сказала Еліна.