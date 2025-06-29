Знаю, чого очікувати від Бондар, – Світоліна розповіла про майбутній старт на Вімблдоні

Еліна Світоліна перед стартом Вімблдону розповіла про свою підготовку до турніру та очікування від матчу проти угорки Анни Бондар у першому колі.

Ексклюзивне інтерв'ю першої ракетки України наводить Великий теніс України.

Світоліна позитивно оцінює свій виступ на турнірі у німецькому Бад-Гомбурзі, де вона дійшла до другого кола, перед стартом трав'яного мейджору.

"Мені вдалося потренуватися на траві за тиждень до змагань у Бад-Гомбурзі, а на самому турнірі я змогла зіграти два непогані матчі. Поєдинок другого кола був дуже складним. На жаль, на тай-брейку в третьому сеті не вдалося використати свої шанси. Але все одно я думаю, що це був непоганий для мене старт трав'яного сезону. До того ж, у Бад-Гомбурзі зовсім інша трава, вона швидша, ніж на Вімблдоні, де вона все ж таки повільніша. Я намагаюся дивитися на позитивний бік: у мене було 4 додаткові дні, щоб потренуватися тут після Бад-Гомбурга і звикнути до швидкості цих кортів".

У стартовому матчі Вімблдону наша тенісистка планує в першу чергу зосередитися на власній грі.

"Я знаю, чого очікувати від Бондар. У нас був непростий матч на Ролан Гаррос, вона зіграла там дуже добре. Я намагаюся більше думати про те, що в мене більше досвіду на траві. Моя головна мета – зосередитися на своїх діях і на тому, як потрібно грати на траві, які моменти використовувати. Неважливо, хто стоїть на іншій половині корту. Звичайно, є деякі тактичні моменти, на яких мені потрібно буде зосередити увагу. Але мені все одно потрібно фокусуватися на своїх діях і виконанні елементів", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, що в перший день Вімблдону 2025, 30 червня, Еліна Світоліна зіграє матч першого кола проти угорки Анни Бондар. Початок зустрічі о 13:00 за київським часом.