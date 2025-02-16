Світоліна здобула одну з найбільш переконливих перемог в кар'єрі над суперницею із першої двадцятки рейтингу WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна (22) ефектно стартувала на турнірі WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, здобувши переконливу перемогу над "нейтральною" Анною Калінською (18) з рахунком 6:1, 6:2.
Це одна з найбільш домінантних перемог Світоліної над суперницями із топ-20 за всю кар'єру. Менше геймів вона програла лише у матчі проти Сімони Халеп на турнірі в Торонто у 2017 році (6:1, 6:1). Про це повідомляє OptaAce.
Матч проти Калінської тривав 1 годину 7 хвилин. Світоліна поступилася лише одним геймом у першій партії та впевнено закрила поєдинок, оформивши 6 брейків.
Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Ребекка Шрамкова (46, Словаччина) – Клара Таусон (39, Данія).
Раніше до другого кола турніру також вийшла Даяна Ястремська, яка обіграла Магду Лінетт (36, Польща) – 6:3, 7:5.