Рейтинг WTA: Стародубцева вчергове оновила особистий рекорд, Світоліна, Калініна та Цуренко покращили позиції

Сьогодні, 23 вересня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк зберегла 18 позицію і залишилася першою ракеткою України. Юлія Стародубцева піднялася зі 118-го на 115-те місце, онововши особистий рекорд, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко також піднялися в рейтингу.

Першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек. Вона починає 122-й тиждень у цьому статусі. У топ-10 відбулися мінімальні зміни.

Рейтинг WTA

1. Іга Cвьонтек (Польща) – 10885 очок

2. Аріна Соболенко (Білорусь) – 8716

3. Джесіка Пегула (США) – 6220

4. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5871

5. Жасмін Паоліні (Італія) – 5348

6. Корі Гауфф (США) – 4983

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 3920

8. Емма Наварро (США) – 3698

9 (10). Даніель Коллінз (США) – 3178

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехія) – 3161

...

18 (18). Марта Костюк — 2493

27 (28). Еліна Світоліна — 1942

35 (35). Даяна Ястремська — 1603

48 (50). Ангеліна Калініна — 1136

88 (92). Леся Цуренко — 794

115 (118). Юлія Стародубцева — 620

124 (125). Дар’я Снігур — 603

174 (172). Катаріна Завацька — 429