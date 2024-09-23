Рейтинг WTA: Стародубцева вчергове оновила особистий рекорд, Світоліна, Калініна та Цуренко покращили позиції
Сьогодні, 23 вересня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Марта Костюк зберегла 18 позицію і залишилася першою ракеткою України. Юлія Стародубцева піднялася зі 118-го на 115-те місце, онововши особистий рекорд, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко також піднялися в рейтингу.
Першою ракеткою світу залишається полька Іга Швьонтек. Вона починає 122-й тиждень у цьому статусі. У топ-10 відбулися мінімальні зміни.
Рейтинг WTA
1. Іга Cвьонтек (Польща) – 10885 очок
2. Аріна Соболенко (Білорусь) – 8716
3. Джесіка Пегула (США) – 6220
4. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5871
5. Жасмін Паоліні (Італія) – 5348
6. Корі Гауфф (США) – 4983
7. Чжен Ціньвень (Китай) – 3920
8. Емма Наварро (США) – 3698
9 (10). Даніель Коллінз (США) – 3178
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехія) – 3161
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18 (18). Марта Костюк — 2493
27 (28). Еліна Світоліна — 1942
35 (35). Даяна Ястремська — 1603
48 (50). Ангеліна Калініна — 1136
88 (92). Леся Цуренко — 794
115 (118). Юлія Стародубцева — 620
124 (125). Дар’я Снігур — 603
174 (172). Катаріна Завацька — 429