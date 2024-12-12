ATP визнав найбільш прогресуючого тенісиста року

Французький тенісист Джованні Мпетші Перрікар (№31 ATP) став переможцем у щорічній номінації прогрес року.

Про це повідомила Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP).

21-річний тенісист розпочав 2024 рік на 206-й позиції рейтингу ATP. Цього сезону він виграв два перші турніри серії ATP Tour у кар’єрі.

У травні він переміг на турнірі серії ATP 250 у Ліон, а у жовтні завоював титул переможця на турнірі ATP 500 у Базелі.

Окрім француза на нагороду претендували британець Джек Дрейпер (№15 ATP), чех Томаш Махач (№25 ATP) та Алехандро Табіло (№23 ATP).

Став відомий оновлений рейтинг ATP: перша десятка залишилася без змін, Приходько відіграв 24 позиції.