Сіннер здолав Алькараса у фіналі виставкового турніру в Саудівській Аравії і виграв 6 мільйонів доларів

Перша ракетка світу Яннік Сіннер переміг №2 рейтингу ATP Карлоса Алькараса в фіналі виставкового турніру Six Kings Slam.

Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину та завершився з рахунком 6:7(5), 6:3, 6:3. В Сіннера було 5 подач навиліт, у Алькараса – 2. Яннік не допустив подвійних помилок, у Карлоса було 2. Італієць реалізував 5 з 13 брейк-пойнтів, іспанець – 2 з 2.

Six Kings Slam – виставковий турнір

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $14,300,000

Фінал, 19 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:7(5), 6:3, 6:3

Алькарас і Сіннер зіграли четвертий матч цього сезону, в перших трьох переміг іспанець.

Яннік виграв 6 мільйонів доларів призових. Раніше в матчі за 3 місце Новак Джокович здолав Рафаеля Надаля.