Визначились переможниці Підсумкового турніру WTA в парному розряді

Канадська тенісистка Габріела Дабровскі та новозеландка Ерін Раутліфф стали чемпіонками Підсумкового турніру WTA в парному розряді, що проходив у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У матчі за титул вони перемогли представницю Чехії Катерину Синякову та американську тенісистку Тейлор Таунсенд з рахунком 7:5, 6:3.

Обидві пари фіналісток записали на свій рахунок по одному ейсу, а також припустились 2 подвійних помилок. Переможниці використали 5 з 8 брейк-пойнтів, а суперниці – 3 з 7.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Парний розряд, фінал

9 листопада

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) 7:5, 6:3

У минулому сезоні Дабровскі і Раутліфф дійшли до 1/2 фіналу, де програли американсько-австралійському дуету Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес. Цьогоріч вони взяли реванш на цій же стадії.