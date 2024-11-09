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Визначились переможниці Підсумкового турніру WTA в парному розряді

Володимир Клепач — 9 листопада 2024, 16:53
Визначились переможниці Підсумкового турніру WTA в парному розряді
Ерін Рутліфф та Габріела Дабровскі
Getty Images

Канадська тенісистка Габріела Дабровскі та новозеландка Ерін Раутліфф стали чемпіонками Підсумкового турніру WTA в парному розряді, що проходив у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У матчі за титул вони перемогли представницю Чехії Катерину Синякову та американську тенісистку Тейлор Таунсенд з рахунком 7:5, 6:3.

Обидві пари фіналісток записали на свій рахунок по одному ейсу, а також припустились 2 подвійних помилок. Переможниці використали 5 з 8 брейк-пойнтів, а суперниці – 3 з 7.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Парний розряд, фінал
9 листопада

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) 7:5, 6:3

У минулому сезоні Дабровскі і Раутліфф дійшли до 1/2 фіналу, де програли американсько-австралійському дуету Ніколь Меліхар-Мартінес/Еллен Перес. Цьогоріч вони взяли реванш на цій же стадії.

Підсумковий турнір WTA Катерина Синякова Тейлор Таунсенд

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