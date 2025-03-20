Переможниця US Open-2021 відмовилася від тренера після першого ж матчу

60-а ракетка світу Емма Радукану вирішила відмовитися від послуг тренера Вдадіміра Платеніка після одного матчу під його керівництвом.

Про це повідомляє The Athletic.

Платенік почав працювати з Радукану на пробній основі два тижні тому і був присутній під час її поразки 6 березня в першому колі турніру BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі від Моюки Учіджіми.

Однак 49-річний словак не був помічений у своїй ложі під час перемоги 22-річної британки над Саякою Ішії з рахунком 6:2, 6:1 на Відкритому чемпіонаті Маямі вчора ввечері.

Після цього матчу представник команди Радукану в IMG підтвердив розставання із тренером.

"Емма дуже поважає Владо і роботу, яку вони розпочали, але вона йшла не зовсім у правильному напрямку", – заявив представник тенісистки.

Платенік раніше працював з гравчинями Топ-10 Дар'єю Касаткіною та Домінікою Цибулковою, а нещодавно – з чвертьфіналісткою Вімблдону Лулу Сан.

В інтерв'ю словацькому виданню Dennik N два тижні тому він сказав, що розраховує працювати з Радукану до Ролан Гарросу включно.

Нагадаємо, що на турнірі в Маямі фанати не зможуть стати свідками українського протистояння, оскільки Даяна Ястремська не змогла переграти Белінду Бенчич.