Сіннер повернув у свою команду тренера, якого звільнив після допінг-скандалу

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер повернув у свою команду фітнес-тренера Умберто Феррару, якого звільнив після допінгового скандалу.

Про це повідомляє ВВС.

"Умберто зіграв важливу роль у розвитку Янніка на сьогоднішній день, і його повернення відображає новий акцент на спадкоємності та результативності на найвищому рівні", – йдеться в заяві команди Сіннера.

Феррара і фізіотерапевт Джакомо Налді залишили команду італійця в серпні минулого року, через п'ять місяців після того, як Сіннер здав два позитивних тести на клостебол.

У серпні минулого року незалежний трибунал визнав Сіннера невинним, проте Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію на рішення комісії про те, що він "не винен і не вчинив недбалості".

23-річний спортсмен у лютому погодився на тримісячну дискваліфікацію після досягнення угоди з WADA.

Сіннер розповів, що речовина клостебол, яка може збільшувати м'язову масу, потрапила в його організм, коли Налді застосував безрецептурний спрей для лікування порізу на руці.

Феррара заявив, що надав спрей Налді для особистого користування і попередив не використовувати його для Сіннера.

Після звільнення Феррари і Налді у вересні Сіннер призначив фітнес-тренером Марко Панічі та фізіотерапевтом Улісеса Бадіо.

Однак він розлучився з ними незадовго до Вімблдона 2025.

Нагадаємо, що Яннік Сіннер став чемпіоном Вімблдона, обігравши у фіналі другу ракетку світу, іспанця Карлоса Алькараса.