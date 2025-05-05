Сіннер: У мене невисокі очікування від турніру в Римі

Перша ракетка світу Яннік Сіннер поділився очікуваннями від грунтового Мастерса в Римі, який стане для нього першим турніром після допінгової дискваліфікації.

23-річного італійця цитує Daily Express.

"Щодо турніру у Римі, мушу сказати, що у мене невисокі очікування від нього. Я дуже довго не виступав і не маю жодного уявлення про те, як я буду грати.

Моєю метою буде Париж. Я зіграю тут не для того, щоб когось перемогти, а щоб спробувати пройти перший раунд, а далі побачимо, що може статися. Важко починати новий турнір і повертатися до ритму. Але я спокійний, фізично та психологічно готовий, добре відпочив, що також має принести результат наприкінці сезону", – заявив спортсмен.