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Сіннер: У мене невисокі очікування від турніру в Римі

Олег Дідух — 5 травня 2025, 21:12
Сіннер: У мене невисокі очікування від турніру в Римі
Яннік Сіннер
Getty Images

Перша ракетка світу Яннік Сіннер поділився очікуваннями від грунтового Мастерса в Римі, який стане для нього першим турніром після допінгової дискваліфікації.

23-річного італійця цитує Daily Express.

"Щодо турніру у Римі, мушу сказати, що у мене невисокі очікування від нього. Я дуже довго не виступав і не маю жодного уявлення про те, як я буду грати.

Моєю метою буде Париж. Я зіграю тут не для того, щоб когось перемогти, а щоб спробувати пройти перший раунд, а далі побачимо, що може статися. Важко починати новий турнір і повертатися до ритму. Але я спокійний, фізично та психологічно готовий, добре відпочив, що також має принести результат наприкінці сезону", – заявив спортсмен.

Раніше Рафаель Надаль заявив, що вірить у невинність Сіннера. Турнір у Римі пройде з 6 до 18 травня.

турнір в Римі Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

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