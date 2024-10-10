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Лідер світового рейтингу розібрався з російським тенісистом на Мастерсі в Шанхаї

Володимир Клепач — 10 жовтня, 12:05
Лідер світового рейтингу розібрався з російським тенісистом на Мастерсі в Шанхаї
Яннік Сіннер
Getty images

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер вийшов до 1/2 фіналу на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.

В матчі 1/4 фіналу італієць у двох сетах переграв "нейтрального" тенісиста Даніїла Медведєва (5).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Сіннер виконав 9 подач навиліт, у суперника ейсів було 3. Яннік завершив без подвійних помилок, у Медведєва їх було 4. Італієць реалізував 3 з 4 брейкпойнтів, оппонент – 0 з 1.

Сіннер виграв 7 з 8 останніх матчів проти цього суперника

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000
Шанхай, Китай, Хард
Призовий фонд – $10,298,535
1/4 фіналу, 10 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Данії Медведєв (-) 6:1, 6:4

Для Сіннера це буде 5-й півфінал на Мастерсах цього сезону, там він зіграє проти Карлоса Алькараса (2) вбо Томаша Махача (33).

З моменту заснування формату лише Новак Джокович, Роджер Федерер та Андре Агассі виграли більший відсоток матчів на хардових Мастерсах, ніж Сіннер (51 перемога, 15 поразок).

Данило Медведєв Яннік Сіннер Rolex Shanghai Masters

Яннік Сіннер

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