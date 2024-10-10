Лідер світового рейтингу розібрався з російським тенісистом на Мастерсі в Шанхаї

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер вийшов до 1/2 фіналу на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.

В матчі 1/4 фіналу італієць у двох сетах переграв "нейтрального" тенісиста Даніїла Медведєва (5).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Сіннер виконав 9 подач навиліт, у суперника ейсів було 3. Яннік завершив без подвійних помилок, у Медведєва їх було 4. Італієць реалізував 3 з 4 брейкпойнтів, оппонент – 0 з 1.

Сіннер виграв 7 з 8 останніх матчів проти цього суперника

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

1/4 фіналу, 10 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Данії Медведєв (-) 6:1, 6:4

Для Сіннера це буде 5-й півфінал на Мастерсах цього сезону, там він зіграє проти Карлоса Алькараса (2) вбо Томаша Махача (33).

З моменту заснування формату лише Новак Джокович, Роджер Федерер та Андре Агассі виграли більший відсоток матчів на хардових Мастерсах, ніж Сіннер (51 перемога, 15 поразок).