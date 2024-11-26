Вона здатна вигравати титули: Сапронов – про перспективи Світоліної

Харківський бізнесмен та меценат Юрій Сапронов вважає, що Еліна Світоліна здатна у наступному сезоні поборотися за титули на найпрестижніших турнірах.

Цитує Сапронова Sport-express.ua.

"WTA 1000 точно здатна виграти. Дивіться, їй 30. Що таке 30 років? Ніби й багато. Але перша серйозна травма сталася зараз. Найбільшим досягненням, коли вона була маленькою, я вважаю те, що ми її дуже спокійно та не поспішаючи вели. Попри різні спокуси з різних боків, вона у неповні 16 років виграла юніорський Ролан Гаррос до 18 років. Була купа пропозицій, але ми чимало часу приділили відновленню. Я гадаю, що це зіграло свою роль, бо у такій важкій кар’єрі топспортсменки, першої серйозної травми Еліна зазнала лише у 30 років", – розповів Сапронов.

Попри те, що небагато тенісисток вигравали турнір серії Grand Slam після 30 років, Сапронов вірить, що в Еліни будуть шанси.

"Після 30 років у нас хто вигравав Grand Slam? Серена, На Лі, Анжелік Кербер. Небагато, але є. Чому б не повторити їхнє досягнення? Мені цей сезон у виконанні Світоліної сподобався. Взагалі-то, десь з кінця квітня вона грала із цією травмою. Еліна грала на знеболювальних кожен турнір. Я не знаю, можливо, це рішення команди. Може й раніше треба було робити цю операцію. Але теж ясно, є сезон, Шоломи, зобов’язання перед спонсорами. Такі рішення ухвалювати нелегко", – заявив Сапронов.

Зазначимо, що у спортивних колах 61-річний підприємець відомий тим, що багато років спонсорував Еліну Світоліну. За інформацією у ЗМІ, Сапронов вклав у кар’єру Еліни близько 1 мільйона доларів.