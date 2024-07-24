Росіяни розбомбили дім Сапронова, який 10 років спонсорував Світоліну

Російська ракета влучила в будинок харківського бізнесмена та мецената Юрія Сапронова.

Про це сам Юрій повідомив у своєму Facebook.

"Все ок. Усі живі. Є легкопоранені. Дякую за дзвінки та слова підтримки. Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме влучання в Q8 у двір. УМПБ Д30, тобто КАБ (керована авіаційна бомба — прим.). Шукаю котів. 5 із 6 знайшов. Х*й вам, а не я, га***ни. Я тут. Харків — це мій дім. Я не поїду", — написав Сапронов.

У спортивних колах 60-річний підприємець відомий тим, що багато років спонсорував найкращу українську тенісистку сучасності — Еліну Світоліну. За інформацією у ЗМІ, Сапронов вклав у кар’єру Еліни близько 1 мільйона доларів.