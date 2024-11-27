Сапронов – про Костюк: Треба вибивати хробаків з голови

Харківський бізнесмен та меценат Юрій Сапронов вважає, що коли Марта Костюк позбудеться психологічних блоків, на неї чекає вилике майбутнє.

Своїми думками про прогрес першої ракетки України Сапронов поділився в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Радію за Марту. На все свій час. Можна згадати Графф, Хінгіс, Серену Вільямс, які в 16-17 проявили себе і пішли перемагати. Але треба трошки заматеріти, отримати по голові. Це не у когось сталося на корті, це не Юра Сапронов вигравав 6:1 та 5:1 і у підсумку програв у трьох сетах. Коли ти сам наб’єш ці гулі, тоді прийдуть і перемоги. Таких прикладів у найвеличніших чемпіонів було дуже багато.

Я абсолютно переконаний, що такий тенісний час, коли треба чогось очікувати від дівчини, це після 21 року. До того часу треба терпіти. Усім: тренерам, батькам, спонсорам, команді. Треба вибивати хробаків з голови.

Звичайно, психологія зараз – дуже важлива річ. І ми бачимо, що топ-гравці, та ж Швьонтек, після перемоги біжать не до мами, тата або тренера, а спочатку обіймають психолога. Я намагався вникнути у все це і скажу, що це дуже важливо, знайти людину, яку ти почуєш", – сказав Сапронов.