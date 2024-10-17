Найдорожчі 3 гейми в історії: як Мєдвєдєв заробив півтора мільйони доларів за ганебну поразку

У Саудівській Аравії розпочався виставковий турнір Six Kings Slam. Перші два матчі вже відбулися – Карлос Алькарас без особливих проблем здолав Хольгера Руне (6:4, 6:2), а Яннік Сіннер просто знищив російського нейтрала Данііла Мєдвєдєва (6:0, 6:3).

Цікаво, що кожен із учасників цього міні-турніру за саму появу на корті заробив півтора мільйони доларів. Окрім вищезгаданих Алькараса, Руне, Сіннера та Мєдвєдєва, на Six Kings Slam зіграють легендарні Рафаель Надаль та Новак Джокович. У півфіналах на нас очікує іспанське дербі (Надаль – Алькарас), а Джокович спробує взяти реванш у Сіннера за нещодавню поразку у фіналі "тисячника" в Шанхаї.

Але найбільше фанатів тенісу вразило те, що Мєдвєдєв заробив півтора мільйони "зелених" за трохи більш ніж годину. В першому сеті росіянин отримав "баранку", а у другій партії взяв лише три гейми. Тож арифметика проста: три гейми = 1,5 млн доларів.

Переможець Six Kings Cup отримає 6 млн, тоді як Алькарас за тріумф на Вімблдоні-2024 заробив майже вдвічі меншу суму. Такі гонорари за виставковий турнір свідчать те, що саудівські гроші, які останніми роками активно заходять у футбол, бокс та інші види спорту, вже дісталися й тенісу.