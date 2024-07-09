Рибакіна: Багато чого залежатиме від того, з яким настроєм Світоліна вийде на корт

Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна (4) вважає, що гра Еліни Світоліної (21) у чвертьфіналі Вімблдону буде залежати від її ментального стану.

Про це вона розповіла на пресконференції після матчу з Анною Калінскою, який вона виграла завдяки відмові суперниці.

"Еліна — складний суперник. Вона відмінно читає гру, добре діє в захисті, може атакувати різаним ударом. Звісно, буде нелегко, але якщо я гратиму агресивно, добре подаватиму, то в мене будуть усі шанси на перемогу. Я постараюся зосередитися на собі і подивимося, що вийде.

Востаннє я зустрічалася зі Світоліною на Ролан Гаррос. Зрозуміло, що там зовсім інше покриття. Багато чого залежатиме від того, з яким настроєм вона вийде на корт. Можливо, вона намагатиметься діяти агресивніше через те, що тут трава.

Постараюся подивитися її матчі на Вімблдоні, щоб зрозуміти, як вона грала. Немає сумнівів, це буде важкий матч. Я постараюся дотримуватися свого плану на гру, діяти агресивно, виходити до сітки. І потрібно буде добре подавати", — сказала Рибакіна.