Рейтинг WTA: Костюк продовжує бути першою ракеткою України, перша десятка залишилася без змін

У понеділок, 18 листопада, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Марта Костюк продовжує втримувати за собою статус першої ракетки України, займаючи 18-те місце рейтингу.

У той же час Еліна Світоліна, яка минулого тижня піднялася на 23-й рядок, там й залишилася. А Юлія Стародубцева втратила п'ять позицій, через що вона вилетіла з першої сотні тенісисток.

Перше місце світового рейтингу займає Аріна Сабалєнка. Позиції у першій десятці ніяк не змінилися.

Рейтинг WTA (18 листопада)

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370

3. Коко Гофф (США) – 6530

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344

5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340

6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171

7. Джессіка Пегула (США) – 4705

8. Емма Наварро (США) – 3589

9. Дарія Касаткіна (-) – 3368

10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214

...

18. Марта Костюк (Україна) – 2493

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1612

57. Ангеліна Калініна (Україна) – 1030

102 (97). Юлія Стародубцева (Україна) – 762

118. Леся Цуренко (Україна) – 648

140 (141). Дар’я Снігур (Україна) – 538

219 (220). Анастасія Соболєва (Україна) – 328

226 (229). Катаріна Завацька (Україна) – 315

Нагадаємо, що Катаріна Завацька у парі з Надією Кіченок принесли збірній України перемогу над збірною Австрії у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг.