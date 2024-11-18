Рейтинг WTA: Костюк продовжує бути першою ракеткою України, перша десятка залишилася без змін
У понеділок, 18 листопада, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.
Марта Костюк продовжує втримувати за собою статус першої ракетки України, займаючи 18-те місце рейтингу.
У той же час Еліна Світоліна, яка минулого тижня піднялася на 23-й рядок, там й залишилася. А Юлія Стародубцева втратила п'ять позицій, через що вона вилетіла з першої сотні тенісисток.
Перше місце світового рейтингу займає Аріна Сабалєнка. Позиції у першій десятці ніяк не змінилися.
Рейтинг WTA (18 листопада)
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8370
3. Коко Гофф (США) – 6530
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344
5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340
6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171
7. Джессіка Пегула (США) – 4705
8. Емма Наварро (США) – 3589
9. Дарія Касаткіна (-) – 3368
10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214
...
18. Марта Костюк (Україна) – 2493
23. Еліна Світоліна (Україна) – 1942
33. Даяна Ястремська (Україна) – 1612
57. Ангеліна Калініна (Україна) – 1030
102 (97). Юлія Стародубцева (Україна) – 762
118. Леся Цуренко (Україна) – 648
140 (141). Дар’я Снігур (Україна) – 538
219 (220). Анастасія Соболєва (Україна) – 328
226 (229). Катаріна Завацька (Україна) – 315
Нагадаємо, що Катаріна Завацька у парі з Надією Кіченок принесли збірній України перемогу над збірною Австрії у плейоф Кубка Біллі Джин Кінг.