Венесуельского тенісиста тимчасово відсторонили за вживання метамфетаміну

29-річного тенісиста Гонсалу Олівейру, який народився в Португалії, але нині представляє Венесуелу, тимчасово відсторонили від тенісу.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з тенісової чесності (ITIA).

У допінг-пробі Олівейри, взятій під час турніру ATP Challenger у Мансаннільйо (Мексика) 25 листопада 2024 року, виявили метамфетамін – заборонену речовину зі списку WADA (категорія стимуляторів S6.A). Гравець не мав дозволу на терапевтичне використання (TUE).

Гонсалу заходив у першу сотню парного рейтингу і в другу – одиночного. За кар'єру заробив $543,945 призових.

Відсторонення набуло чинності 17 січня 2025 року, і Олівейра не оскаржив рішення. Поки триває розгляд справи, він не може брати участь у турнірах, тренувати або відвідувати змагання, санкціоновані ITIA (ATP, ITF, WTA та ін.).