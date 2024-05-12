Арина Соболенко - Даяна Ястремська: огляд матчу

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) зазнала поразки від "нейтральної" спортсменки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (2) у матчі третього кола турніру WTA 1000.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

Третє коло, 12 травня

Арина Соболенко — Даяна Ястремська 6:4, 6:2

Раніше з турніру також вилетіли Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Сьогодні, 12 травня, свій матч третього кола проведе Еліна Світоліна. В суперницях - росіянка Анна Калінская.

Нагадаємо, напередодні WTA повідомила про зняття з турніру в Римі його чинної чемпіонки Єлєни Рибакіної.