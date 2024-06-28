Вісім українок в основі Grand Slam – новий суперрекорд

Напередодні відбулася історична для українського тенісу подія. Українки Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур виграли свої фінальні матчі кваліфікації Wimbledon-2024 та приєдналися до секстету землячок, які забронювали місця в основі завчасно.

Історичне досягнення: на Вімблдоні вперше зіграють 8 українок

А річ у тому, що раніше наш представницький максимум на турнірах серії Grand Slam наполегливо зупинявся на семи учасниках.

У Мельбурні таке траплялося тричі (2010, 2016, 2024), двічі на ЮС (2015 та 2016), Вімблдоні (2008 та 2016) та Ролан Гаррос (2007 та 2008).

І ось тепер завдяки Стародубцевій та Снігур встановлено новий орієнтир – вісім українських стартерів в основній сітці.

З тих випадків, де ми були близькі до історичної вісімки, згадується Париж-2007, де Стаховський поступився у фіналі кваліфікації, а через рік на цій же стадії зупинилися відразу дві українки – Лужанська та Любцова.

Ну а гранично близько ми підібралися до сьогоднішнього рекорду на Вімблдоні-2016, коли майбутня бельгійка Марина Заневська мала матчбол (причому на своїй подачі!) у фіналі кваліфікації проти гречанки Марії Саккарі!