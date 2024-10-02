Джокович: Справа Сіннера не допомагає нашому виду спорту

Колишній лідер рейтингу ATP Новак Джокович вважає, що "допінгова" справа першої ракетки світу Янніка Сіннера не була позитивною для тенісу.

Про це 24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam розповів під час пресконференції на Мастерсі в Шанхаї.

"Думаю, що цілком очевидно, що у нас є система, яка не працює належним чином. Думаю, це розуміють навіть ті, хто не слідкує за нашим спортом. Занадто багато невідповідностей, занадто багато керівних органів задіяно. Знаєте, вся ця справа зовсім не допомагає нашому виду спорту. Сіннер виграв три апеляції, які у нього були. Мабуть, дуже важко для нього, його команди і сім'ї.

Сподіваюся, ми зможемо повернутися до тенісу. Маю на увазі, що те, що він робив протягом усього процесу, вражає. Те, що він грає на такому високому рівні, виграє турніри Grand Slam, виграє більшість матчів.

Але ця ситуація або ці обставини не є позитивними для нашого спорту. Сподіваюся, ми зможемо вирішити цю справу якнайшвидше. Що б не сталося, я хочу, щоб це було вирішено якомога швидше", – сказав Джокович.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.