Кіченок зупинилась за крок до фіналу парного розряду турніру в Осаці

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією у півфіналі парного розряду турніру серії WTA 250 в японській Осаці зазнали поразки від дуету Крістіна Младенович (Франція)/Тейлор Таунсенд (США).

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася у двох сетах з рахунком 7:5, 6:4.

За матч Кіченок і Ніномія 2 рази подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 3 з 8 брейк-пойнти, проти 5 з 9 у суперниць.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – WTA 250

Осака, Японія, хард

Призовий фонд: $275,094

Півфінал парного розряду, 17 жовтня

Крістіна Младенович (Франція)/Тейлор Таунсенд (США) – Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – 7:5, 6:4

Надія і Макото здобули 10 перемогу поспіль, граючи разом. Наприкінці липня вони виграли турніри серії WTA 250 у Гамбурзі та Празі, після чого їхні шляхи розійшлися аж до поточного турніру.

Нагадаємо, що сестра Надії, Людмила, разом з австралійкою Еллен Перес не змогли вийти до півфіналу турніру в китайському Нінбо.