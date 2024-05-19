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Матч Світоліної у Страсбурзі перенесли через темряву

Олександр Булава — 19 травня, 22:17
Матч Світоліної у Страсбурзі перенесли через темряву

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) не змогла дограти матч проти француженки Діан Паррі (50) у першому колі турніру в WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Організатори зупинили поєдинок у другому сеті через настання темряви. На кортах турніру відсутнє штучне освітлення.

Матч дограють у понеділок, 20 травня.

Зазначимо, що Еліна впевнено виграла перший сет з рахунком 6:3 та вела у другому — 4:2.

На турнірі виступає ще одна українка — Ангеліна Калініна, яка у першому колі здолала росіянку Анастасію Павлюченкову (6:3, 3:6, 6:4).

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