Костюк заявлена на виставковий турнір у Франції

Перша ракетка України Марта Костюк виступить на виставковому турнірі в Франції.

Про це повідомляє Open De Bourgde.

Турнір відбудеться у Бур-де-Пеаж та триватиме з 13 по 15 грудня. Окрім українки вже відомо про виступ на івенті бельгійки Елізе Мертенс та Жаклін Крістіан з Румунії.

У чоловічій частині турніру зіграють французи Гаель Монфіс, Рішар Гаске та П'єр-Юг Ербер, а також австрієць Домінік Тім і Роберто Баутіста-Агут з Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Марта розпочне новий сезон на турнірі WTA 500 в австралійському Брісбені, який розпочнеться 30 грудня. Окрім Костюк на івент заявлена Ангеліна Калініна (33) та Даяна Ястремська (57).

Нагадаємо, українка завершила цьогорічний сезон після турніру WTA 1000 в Ухані, де у третьому колі поступилась американці Коко Гофф.