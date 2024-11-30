Відірвалася на повну: Костюк відвідала концерт рок-гурту в Мілані

Тенісистка Марта Костюк весело проводить вільний час між важкими тренуваннями.

Українка вчора завітала на концерт відомого рок-гурту Калео в Мілані, зробивши навіть спільне фото із солістом та записавши багато відео з виступу.

"Дякую, дякую, дякую!!!! Калео, яке неймовірне шоу! Тим, хто мене знає, відомо, як сильно я люблю цих хлопців і JJ, ти просто крутий!!!! Яка ваша улюблена пісня Калео?" – написала у соцмережах Костюк.

Нагадаємо, Марта Костюк продовжує втримувати за собою статус першої ракетки України, займаючи 18-те місце рейтингу.

Найкращим досягненням українки на турнірах Grand Slam у 2024 році став вихід у чвертьфінал Australian Open. Також у квітні вона вражаюче виступила на турнірі WTA 500 у Штутгарті, де на шляху до фіналу пройшла трьох представниць топ-10 рейтингу WTA. Втім, подужати Єлєну Рибакіну у вирішальному матчі їй не вдалося.