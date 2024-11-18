Вони були як червона ганчірка: Костюк – про матчі з росіянками та білорусками

Українська тенісистка Марта Костюк зізналась, що початок повномасштабної агресії був одним з найтяжчих періодів її життя.

Про це тенісистка розповіла в інтерв'ю Бомбардир.

"Тоді я не могла ставитися до тенісу, як до роботи. Зрозуміло, що мені було дуже тяжко грати з росіянками й білорусками. Все що я бачила вдома, я була, як бик, а переді мною була червона ганчірка.

Звісно, в такому стані ти не можеш якісно виконувати свою роботу, хто б там не був, як би сильно ти не хотів перемогти.

Прикладом для мене стала Еліна Світоліна, яка повернулась після народження дитини та показала свій професіоналізм. Тобто, як вона може відділити її якісь емоції, ненависть, яку вона відчувала до них.

Зараз я набагато краще з цим справляюся. Тобто, я вже не поділяю, хто є хто. Я знаю, що у будь-якому разі проти всіх хочу виграти. Тому зараз я до всіх матчів ставлюся однаково серйозно, із професіоналізмом", – розповіла Костюк.