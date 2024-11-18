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Костюк підписала меморандум з Міністерством освіти та науки України

Станіслав Лисак — 18 листопада 2024, 16:05
Костюк підписала меморандум з Міністерством освіти та науки України
Оксен Лісовий та Марта Костюк
Instagram: martakostyuk

Перша ракетка України Марта Костюк (18) оголосила про співпрацю Marta Kostyuk Charitable Foundation з Міністерством освіти та науки України.

Про це йдеться в Instagram української тенісистки.

"Великі оновлення на підході! Мій фонд офіційно перезапускається, і незабаром я поділюся з вами всіма деталями. Тим часом, я з гордістю повідомляю, що ми підписали меморандум з Міністерством освіти і науки України. Разом ми обговорили плани щодо розвитку тенісу та популяризації здорового способу життя, освіти та лідерських навичок.
Однією з проблем, з якою ми стикаємося, є нестача обладнання, але я оптимістично налаштована, що наші партнери допоможуть нам знайти правильні рішення. Не можу дочекатися, щоб розповісти більше про те, що буде далі!", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Костюк заснувала свій благодійний фонд у квітні 2024 року. Marta Kostyuk Charitable Foundation працює над розвитком дитячого тенісу в Україні.

Цілями організації є забезпечення соціального захисту та прав дітей, розвиток освіти та надання можливостей для кращого навчання, підтримка фізичного та психологічного здоров'я, гуманітарна допомога у надзвичайних ситуаціях, підтримка спортивних ініціатив для дітей та молоді.

Нагадаємо, після поразки на турнірі в китайському Ухані Марта Костюк вирішила достроково завершити сезон-2024.

Марта Костюк Міністерство освіти та науки України

Марта Костюк

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