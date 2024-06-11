Сенсація в українському дербі: Снігур впевнено переграла Костюк
Українська тенісистка Дар’я Снігур (127) перемогла землячку Марту Костюк (17) у першому колі турніру WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Костюк 5 разів подала навиліт (у Снігур лише 1 ейс), але при цьому значно більше помилялася — 6 подвійних проти двох у Дар’ї.
Rothesay Open — WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Трава
Перше коло, 11 червня
Дар’я Снігур — Марта Костюк 6:3, 6:3
У наступному колі Снігур зіграє проти переможниці пари Ена Шибахара (274) — Емма Радукану (209).
Зазначимо, що для Костюк це був перший матч у статусі першої ракетки України.