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Марко: Ред Булл зацікавлені у продовженні перебування Ріккардо у Формулі-1

Андрій Яросименко — 27 вересня, 13:22
Марко: Ред Булл зацікавлені у продовженні перебування Ріккардо у Формулі-1
Даніель Ріккардо
Getty images

Радник команди Ред Булл Гельмут Марко заявив, що команда хоче продовжити перебування Даніеля Ріккардо у Формулі-1 на іншій посаді.

Його слова передає Racingnews365.

"Ми зацікавлені у продовженні перебування Даніеля у Формулі-1. Він є одним із найпопулярніших пілотів, особливо у США. З іншого боку, питання в тому, чи зацікавлений він у піар-діяльності, якщо він більше не бере участь у перегонах. Це важливе рішення щодо його життя, як він хоче організувати своє майбутнє", – сказав Марко.

Нагадаємо, раніше Ріккардо оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1. Зазначимо, що таке оголошення не стало несподіванкою, адже одразу після активізації слухів про відхід Ріккардо з РБ, він заявив, що не збирається продовжувати кар'єру гонщика.

Нагадаємо, до кінця сезону 2024 Ріккардо замінить 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон.

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