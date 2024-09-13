Україна програла стартовий матч на Кубку Девіса

Збірна України з поразки розпочала зустріч з Ізраїлем у межах першої Світової групи Кубка Девіса.

У першому матчі другий номер українців Олександр Овчаренко (416) поступився першому номеру ізраїльтян Ішаю Оліелю (463). Поєдинок завершився з рахунком 0:6, 6:4, 6:4

У другому матчі ігрового дня Віталій Сачко зіграє проти Даніель Цукермана.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Перша Світова група

Ларнака, Кіпр

Хард

13 вересня

Ішай Оліель (Ізраїль) — Олександр Овчаренко (Україна) 0:6, 6:4, 6:4

Зазначимо, що переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.