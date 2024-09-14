Збірна України здобула першу перемогу в протистоянні з Ізраїлем у Кубку Девіса
ФТУ
Збірна України здобула першу перемогу у зустрічі з Ізраїлем у межах першої Світової групи Кубка Девіса.
Ілля Білобородько та Олексій Крутих перемогли ізраїльський дует Даніель Цукерман та Рой Степанов у матчі парного розряду. Поєдинок завершився з рахунком – 7:5, 7:6(7).
Таким чином "синьо-жовті" здобули перше очко у протистоянні.
У другому матчі ігрового дня Олексій Крутих зіграє проти Ішая Оліеля, який напередодні обіграв Олександра Овчаренка.
Кубок Девіса – The World Cup of Tennis
Перша Світова група
Ларнака, Кіпр
Хард
13 вересня
Ілля Білобородько/Олексій Крутих (Україна) – Даніель Цукерман/Рой Степанов (Ізраїль) 7:5, 7:6(7)
Зазначимо, що переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.