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Збірна України здобула першу перемогу в протистоянні з Ізраїлем у Кубку Девіса

Олександр Булава — 14 вересня, 18:30
Збірна України здобула першу перемогу в протистоянні з Ізраїлем у Кубку Девіса
ФТУ

Збірна України здобула першу перемогу у зустрічі з Ізраїлем у межах першої Світової групи Кубка Девіса.

Ілля Білобородько та Олексій Крутих перемогли ізраїльський дует Даніель Цукерман та Рой Степанов у матчі парного розряду. Поєдинок завершився з рахунком – 7:5, 7:6(7).

Таким чином "синьо-жовті" здобули перше очко у протистоянні.

У другому матчі ігрового дня Олексій Крутих зіграє проти Ішая Оліеля, який напередодні обіграв Олександра Овчаренка.

Кубок Девіса – The World Cup of Tennis
Перша Світова група
Ларнака, Кіпр
Хард
13 вересня

Ілля Білобородько/Олексій Крутих (Україна) – Даніель Цукерман/Рой Степанов (Ізраїль) 7:5, 7:6(7)

Зазначимо, що переможець протистояння зможе взяти участь у кваліфікації Кубка Девіса, яка відбудеться у 2025 році. У попередньому відборі "синьо-жовті" поступились збірній США.
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