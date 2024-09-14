Збірна України здобула першу перемогу в протистоянні з Ізраїлем у Кубку Девіса

Збірна України здобула першу перемогу у зустрічі з Ізраїлем у межах першої Світової групи Кубка Девіса.

Ілля Білобородько та Олексій Крутих перемогли ізраїльський дует Даніель Цукерман та Рой Степанов у матчі парного розряду. Поєдинок завершився з рахунком – 7:5, 7:6(7).

Таким чином "синьо-жовті" здобули перше очко у протистоянні.

У другому матчі ігрового дня Олексій Крутих зіграє проти Ішая Оліеля, який напередодні обіграв Олександра Овчаренка.

Кубок Девіса – The World Cup of Tennis

Перша Світова група

Ларнака, Кіпр

Хард

13 вересня

Ілля Білобородько/Олексій Крутих (Україна) – Даніель Цукерман/Рой Степанов (Ізраїль) 7:5, 7:6(7)



