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Кривдниці Світоліної та Костюк зустрілися у третьому колі US Open-2024

Андрій Яросименко — 2 вересня, 08:58
Кривдниці Світоліної та Костюк зустрілися у третьому колі US Open-2024
Емма Наварро
Getty images

Американська тенісистка Емма Наварро (12) перемогла землячку Коко Гофф (3) у четвертому колі US Open-2024.

Матч тривав 2 години 14 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.

Емма 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 4 з 12 брейк-пойнтів. У Гофф 2 ейси, 19 подвійних помилок та 8 з 12 використаних брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд — $75,000,000
1/8 фіналу, 1 вересня

Емма Наварро (США) — Коко Гофф (США) 6:3, 4:6, 6:3

Зазначимо, що обидві американки зустрічалися з українськими тенісистками на шляху до 1/8 фіналу. Наварро перемогла Марту Костюк (19), а Гофф здолала Еліну Світоліну (28) попри те, що програла перший сет та відставала у другому.

Марта Костюк Еліна Світоліна Коко Гофф Емма Наварро US Open-2024

Емма Наварро

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