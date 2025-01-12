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Кравченко програв у фіналі турніру серії ITF в Іспанії

Олексій Мурзак — 12 січня 2025, 17:31
Кравченко програв у фіналі турніру серії ITF в Іспанії
Георгій Кравченко
ФТУ

Український тенісист Георгій Кравченко (789) не зміг виграти свій перший турнір у новому році, який відбувся Манакорі, Іспанія.

У фіналі він програв представнику Іспанії Педро Вівесу Маркосу (819), зустріч завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

Суперники раніше між собою не грали.

ITF M15, хард
Манакор, Іспанія
Призовий фонд – $15,000
Фінал, 12 січня

Педро Вівес Маркос (Іспанія) – Георгій Кравченко (Україна) 7:5, 6:4

Георгій удев'яте в кар'єрі дійшов до фіналу на рівні ITF в одиночному розряді та боровся за четвертий трофей. Востаннє він ставав переможцем ще в січні 2024 року на змаганнях ідентичної категорії, також у Манакорі.

ITF Георгій Кравченко

Георгій Кравченко

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