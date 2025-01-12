Кравченко програв у фіналі турніру серії ITF в Іспанії
Георгій Кравченко
ФТУ
Український тенісист Георгій Кравченко (789) не зміг виграти свій перший турнір у новому році, який відбувся Манакорі, Іспанія.
У фіналі він програв представнику Іспанії Педро Вівесу Маркосу (819), зустріч завершилася з рахунком 7:5, 6:4.
Суперники раніше між собою не грали.
ITF M15, хард
Манакор, Іспанія
Призовий фонд – $15,000
Фінал, 12 січня
Педро Вівес Маркос (Іспанія) – Георгій Кравченко (Україна) 7:5, 6:4
Георгій удев'яте в кар'єрі дійшов до фіналу на рівні ITF в одиночному розряді та боровся за четвертий трофей. Востаннє він ставав переможцем ще в січні 2024 року на змаганнях ідентичної категорії, також у Манакорі.