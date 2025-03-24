Домашня заготовка: Костюк познущалася з росіянки, завершивши матч підступною подачею

Напередодні українка Марта Костюк розгромила "нейтральну" росіянку Анну Блінкову і вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Друга ракетка України усього лише за 59 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:1.

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Після гри у соцмережах завірусився фінальний епізод гри, а саме вирішальна подача Марти.

На матч-пойнті Костюк подала знущальний ейс з руки, після чого посміхнулася і пішла тиснути руку судді.

Виявилося, що українка протягом декількох днів тренувала цю знущальну подачу, показавши нарізки із занять з тренеркою.

Нагадаємо, Марта Костюк зустрінеться з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою з США в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.