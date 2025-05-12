Костюк – про матч із Сабалєнкою: Умови в Римі більше підходять для моєї гри

Марта Костюк розповіла про свої очікування від матчу 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі проти першої ракетки світу білоруски Аріни Сабалєнки.

Слова другої ракетки України наводить Великий теніс України.

Костюк згадала гру проти Сабалєнки у Мадриді двотижневої давнини.

"Я дуже добре оцінюю той матч. Я дійсно зробила все, що могла. Мабуть, це була моя перша така зустріч проти тенісистки з топ-2, в якій я вийшла на корт максимально зібраною і віддала всі сили без залишку. Трохи не пощастило – але це теніс, ще пощастить. Найголовніше, що я залишилася задоволена собою: і своїм настроєм, і тим, як боролася – незважаючи ні на рахунок, ні на обстановку, ні на погодні умови. Це був дуже сильний матч у моєму виконанні. А в таких поєдинках завжди хтось виграє... цього разу – не я. Що стосується ситуації на тай-брейку... Ми справді планували звернутися до WTA – Сандра [Заневська] хотіла поставити кілька запитань. Можливо, на Ролан Гаррос таки повернемося до цього. Хоча, зрозуміло, вже нічого не зміниться".

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Українська тенісистка вважає, що в Римі у неї буде більше шансів на перемогу, адже тут корти повільніші, ніж у Мадриді.

"Аріні доведеться більше рухатися, тому що на таких кортах розіграші довші – це не Мадрид, де все відбувається швидко. Тут у мене буде більше часу, щоб дістати м'ячі. У неї дуже важка, щільна подача і глибокі удари, і в Мадриді, з його висотою і швидкістю покриття, це було особливо відчутно – дійсно важко було щось протиставити. Тому мені здається, що тутешні умови більше підходять для моєї гри. Але при цьому Аріна – не просто суперниця, вона перша ракетка світу. З нею завжди важко, незалежно від покриття чи локації. Подивимося, як усе складеться", – підсумівала Костюк.

Нагадаємо, що матч Марти Костюк та Аріни Сабалєнки відбудеться 12 травня, орієнтовно о 21:30 за київським часом.