Костюк: Організаторів US Open не цікавить, що ми переживаємо

Перша ракетка України Марта Костюк вважає, що організаторам US Open-2024 байдуже на емоції українських тенісистів.

Про це вона розповіла в коментарі Tribuna.com.

"Я, чесно, не знала про це правило (про заборону прапорів . Я дізналась про нього випадково, коли тато сказав по телефону, що у нас тут прапори заборонені.

Кожен турнір по-різному – того року в Цинциннаті був скандал, і тоді вони заборонили всі прапори. Тоді інші турніри – Торонто дозволяє, тому я не слідкую за цим. Наприклад, в першому матчі бачила дуже багато людей в наших футболках, і я так ідентифікувала: «О, це наші». Прапори я сьогодні побачила, це, звісно, дуже приємно бачити прапори, бачити підтримку.

Я не знаю на рахунок правил, мені здається, тут так жорстоко, що прикольніше вдягнути футболку і це теж буде як український прапор, ніж те, що тебе можуть вигнати. Воно прикольно, але краще для своєї безпеки…

[Те, що тут були люди з російськими прапорами на футболках і організатори нічого не можуть з цим зробити] – це дивно для мене., це все одно російський, білоруський прапор, навіть гравці цих країн не грають тут. Мені здається, це ненормально, що їм дозволяють.

Як був скандал на Australian Open минулого року – це не окей, особливо символіка цих країн, мені здається, повинна бути заборонена. Дуже важко на це вплинути, можу сказати зі свого досвіду. Організаторам потрібно бути максимально дипломатичними, і їх не цікавить, що ми переживаємо чи наші емоції. Таке життя, треба викручуватись з цього", – сказала Костюк.